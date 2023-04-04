Трамп формально взятий під варту перед оголошенням йому обвинувачень у суді

Колишнього президента США Дональда Трампа взяли під варту в офісі окружного прокурора Манхеттена, повідомляє телеканал CNN. Незабаром після цього Трампа, який добровільно прибув до Нью-Йорка 3 квітня, доставили до зали суду.

Там йому – першому колишньому президенту США в історії – висунуть кримінальне звинувачення. Як очікується, він не визнає себе винним.

Зазначається, що взяття під варту є формальною процедурою, і після висунення звинувачень Трампа відпустять до наступного судового засідання.

Дональд Трамп – перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. У звинуваченнях – понад 30 пунктів, один із них стосується виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про ймовірний сексуальний зв’язок із Трампом у 2016 році. Окружна прокуратура Манхеттена вважає, що експрезидент порушив виборче законодавство, використавши гроші виборчого фонду.

Політик називає справу проти нього політично вмотивованою, його опоненти це заперечують.

Трамп висунув свою кандидатуру на посаду президента США на виборах у 2024 році. Кримінальне переслідування цьому не заважає.