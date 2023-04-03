Трамп прилетів до Нью-Йорка, де суд має висунути йому звинувачення

Колишній президент США Дональд Трамп прибув до Нью-Йорка напередодні висунення йому кримінальних звинувачень у справі щодо виплати грошей за мовчання порнозірці під час його кампанії 2016 року.

Особистий літак Трампа приземлився в аеропорту Ла-Гуардія 3 квітня після його вильоту з Флориди.

Як очікується, Трамп проведе ніч у Trump Tower на Манхеттені.

Трамп, перший колишній президент США, якого звинувачують у злочині, має постати перед судом Нью-Йорка 4 квітня за звинуваченням у фальсифікації ділових документів.

76-річний республіканець Трамп висуває свою кандидатуру на виборах президента 2024 року.