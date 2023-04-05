«Дуже похмурий день для Трампа». Експосол України у США прокоментував суд над Дональдом Трампом

Колишній президент США Дональд Трамп 4 квітня у суді в Нью-Йорку відмовився визнати провину за 34 пунктами звинувачення у фальсифікації ділових документів. Справа пов’язана з розслідуванням про виплату Трампом грошей порноакторці за мовчання. Спершу Трампа формально узяли під варту, доставили до зали суду для висунення обвинувачення. Взяття під варту – це формальна процедура. Згодом з’явилася інформація, що його відпустили і політик-республіканець залишив будівлю суду.

«Дуже серйозне звинувачення ще очікує на Трампа. Це підбурювання до бунту», – зазначив в ефірі програми «Свобода LIVE» (Радіо Свобода) Юрій Щербак, посол України у США у 1994–1998 роках.

– Пане Щербак, Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якому після завершення на посаді висунули обвинувачення у кримінальній справі. Чи може ексголова Білого дому сісти за ґрати? Взагалі від чого це залежить?

– Я переконаний, що сьогодні (4 квітня – ред.) дуже похмурий і недобрий день для експрезидента Трампа і дуже великий день для американської демократії і для США. Тому що ця велика, грандіозна і демократична країна показує, що ніхто не може ухилятися від закону, і всі повинні дотримуватися закону.

Процедура арешту –це ганебна процедура для нього

Я думаю, що всі знають, що сьогодні буде коротка процедура, але процедура арешту –це ганебна процедура для нього. І він вчора показав, як він летить із Флориди на величезному літаку, демонстрував свою велич своїми мінами. Але я думаю, що, звичайно, у нього на душі дуже погані передчуття.

Це ж не український суд часів Януковича, який за 5 хвилин засуджував невинну людину. Це буде довгий процес

Сьогодні (4 квітня – ред.) його сфотографують у судовому порядку в анфас і у профіль, знімуть відбитки пальців і суддя Мерчан висуне йому обвинувачення. Ми не знаємо ще, які будуть обвинувачення. Тільки відомо, що одне із них – це «гроші мовчання» так звані. Відомо вже, кому він платив і за що. І це буде йому звинувачення виставлене.

Але це тільки початок процесу. І це ж не український суд часів Януковича, який за 5 хвилин засуджував невинну людину. Це буде довгий процес. Це буде сім адвокатів високооплачуваних, які будуть захищати, стіною стоятимуть за Трампа. Вони вже сьогодні, відомо, вимагатимуть, щоб не продовжувався цей процес, щоб були зняті звинувачення.

Дуже серйозне звинувачення ще очікує на Трампа. Це підбурювання до бунту. Це фактично звинувачення в державній зраді

Але я думаю, що тут прозвучало, ведучий «Голосу Америки» сказав, що дуже серйозне звинувачення ще очікує на Трампа. Це підбурювання до бунту, до того ганебного бунту, який ми бачили в січні місяці, коли Трамп програв вибори, а натовп атакував Капітолій. Це фактично звинувачення в державній зраді. Це дуже серйозне звинувачення.

Дуже мене зацікавило те, що були проведені соціологічні опитування у США. І 60% простих американців підтвердили, що вони виступають за те, щоб був процес, щоб на суді з’ясувалося винний він чи ні, щоб не було недоторканних осіб у США.

Це абсолютно жорстка американська судова система. І вона має свої закони, свої правила

Дуже цікаво, що 94% демократів дуже підтримують цей судовий процес. Натомість 79% республіканців проти цього. Це зрозуміло. Але головне – це те, що Трамп не зможе грати на почуттях таких, що його політично переслідують, що уряд Байдена проти нього вступає, Білий дім і так далі. Тому що це абсолютно жорстка американська судова система. І вона має свої закони, свої правила. І недаремно Трампу рекомендували заспокоїтися і не дуже свою риторику звинувачень вживати під час цього процесу. Оскільки у судді бездоганна репутація. А прокурор з таким типовим для американців іменем Джек Сміт нарив там дуже багато матеріалів серйозних супроти Трампа. І йому його адвокати, Трампу, рекомендують мовчати, а не дратувати суд своїми зауваженнями. Побачимо, що буде.

Вже кілька людей готуються від Республіканської партії до висунення

Сказати, що це вплине негативно на вибори, дуже важко сьогодні сказати. Хоча там вже кілька людей готуються від Республіканської партії до висунення. І, звичайно, в їхніх інтересах (я маю на увазі насамперед Десантіса), щоб Трамп був якщо не засуджений до якогось умовного терміну, то, принаймні, був вилучений з процесу висунення його в президенти США, бо це ганебне явище. Але побачимо, як буде.

Мене здивувало і якось розсмішило те, що за один день, за одну добу його штаб зібрав 4 мільйонів доларів, продаючи якісь шорти зі слоганом «І stand with Tramp». І люди купували за 47 доларів ці майки. Хоча відомо, що ця майка нещасна коштує 10 чи 15 доларів. Це вже такі смішні деталі. І побачимо, як буде розгортатися абсолютно унікальний, перший в історії США процес.

– Пане Щербак, ви згадали кілька справ, по яких можуть висувати обвинувачення, але у публічній площині поки що одна-єдина справа – про так зване «мовчання», за виплату порноакторці нібито за її мовчання. Чому інші деталі й інші обвинувачення тримають у таємниці? З чим це пов’язано, на вашу думку?

– Це залежить від судді. Ми знаємо, практику американську – суддя тримає, можливо, для того, аби був якийсь момент раптовості, щоб адвокати не встигли підготуватися, або якійсь звинувачення ще не вповні готові для того, щоб стати вагомими такими звинуваченнями. Тому я думаю, що тут є певна стратегія судді і стратегія прокурора, щоб не відразу відкривати всі карти.

– Ви згадали трохи про те, що цією ситуацією можуть скористатися опоненти Трампа, в тому числі і його опоненти всередині Республіканської партії. Власне, це точно буде мати вплив на внутрішньополітичну ситуацію. А як щодо самої політичної ситуації щодо Трампа?

Ми сьогодні згадували про те, що у вигляді виключення не будуть одягати кайданки, братимуть відбитки пальців, але не буде ось цієї ходи злочинця так званої, коли фотографують у кайданках. Чи буде це мати наслідки для самої політичної репутації Дональда Трампа?

– Якщо справа відбувалася б 40 років тому, то, я сказав би, що, звичайно, це повністю зруйнована його репутація. На жаль, ми сьогодні живемо в такі абсурдні часи – постмодерністська епоха, коли таке явище, як Трамп зміг стати президентом при всіх його сумнівних оборудках, при всіх викривленнях його біографії, при тому, що він явно показував ознаки того, що він під впливом Росії і Путіна перебуває. Тим не менше, це не відіграло ролі, його обрали. І тому сьогодні сказати, що ця репутація вже повністю буде перешкоджати йому, я не можу.

Але я хочу нагадати, що під час того соціологічного опитування, про яке я казав, цікаво, що 30% людей сказали, що це дійсно кримінальний злочин, а 30% сказали, що це моральна його помилка, що це не кримінальна справа. От у чому справа. І тому, що ті «реднеки», які його підтримують (ми в принципі знаємо соціологічний портрет його виборця), можуть простити йому це.

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Наступне судове засідання щодо Дональда Трампа призначили на 4 грудня.

Дональд Трамп – перший в історії США колишній президент, якому інкримінують скоєння злочинів. Розгляд пов’язаний із виплатою 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс за мовчання про ймовірний сексуальний зв’язок із Трампом. Зазначалося, що гроші були передані у 2016 році – незадовго до президентських виборів.

Політик раніше називав справу проти нього політично вмотивованою. Його опоненти це заперечують. Трамп знову висунув свою кандидатуру на посаду президента на виборах 2024 року. Звинувачення не позбавляє Трампа права балотуватися.