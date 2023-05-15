Спецпрокурор США заявив, що ФБР не мало достатніх підстав розслідувати зв’язок Трампа та Росії у 2016 році

Федеральне бюро розслідувань США (ФБР) не мало достатньо доказів, щоб розслідувати президентську кампанію Дональда Трампа в 2016 році та занадто покладалося на підказки, надані політичними опонентами Трампа. Як передає агенція Reuters, такого висновку дійшов спеціальний прокурор США Джон Дарем у звіті, опублікованому 15 травня.

Звіт завершує чотирирічне вивчення можливих помилок ФБР, коли воно розпочало своє так зване розслідування про ймовірні контакти між президентською кампанією Трампа та Росією. Тодішній генпрокурор Вільям Барр доручив Дарему дослідити можливі помилки ФБР у розслідуванні. Згодом справу було передано спецпрокурору Роберту Мюллеру, який у березні 2019 року дійшов висновку про відсутність доказів злочинної змови між кампанією Трампа та Росією.

У своєму новому 306-сторінковому звіті Дарем дійшов висновку, що розвідка та правоохоронні органи США не мали жодних «фактичних доказів» змови між кампанією Трампа та Росією, щоб запускати розслідування.

Він також звинуватив бюро в тому, що розслідування щодо Трампа розглядалося «інакше», ніж інші політично делікатні розслідування, як-от із його суперницею Гілларі Клінтон.

«Керівництво ФБР продемонструвало серйозну відсутність аналітичної ретельності щодо інформації, яку вони отримали, особливо інформації від політично афілійованих осіб та організацій», – йдеться у звіті.

Звіт Дарема передано Конгресу без редагувань, а перед тим – генпрокурору Мерріку Гарленду.

Трамп сподівався, що Дарем опублікує свій звіт напередодні виборів 2020 року, що, на його думку, стало б ударом по кампанії президента Джо Байдена. Публікація звіту тепер може зіграти на користь Трампові, який балотуватиметься на вибори президента США 2024 року.