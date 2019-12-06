WP: спецслужби США не впливали на розслідування «російського сліду»

Прокурор штату Коннектикут Джон Дарем не знайшов доказів участі американських спецслужб у розслідуванні втручання Росії в президентські вибори в США в 2016 році. Про це пише The Washington Post з посиланням на джерела.

Цю інформацію включать у доповідь міністерства юстиції США, яку опублікують 9 грудня.

У травні генеральний прокурор Сполучених Штатів Вільям Барр доручив Дарему з’ясувати, чому розпочали розслідування російського втручання. Дарем також повинен був з’ясувати законність прослуховування ФБР переговорів співробітників передвиборного штабу президента США Дональда Трампа.

У березні команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про імовірне втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес. Однак зв’язків між передвиборчим штабом Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не прийшов до однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.