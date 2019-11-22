Співробітник ФБР міг змінити документ з «російського розслідування» – ЗМІ

Співробітник Федерального бюро розслідувань міг внести зміни в документ під час розслідування російського втручання у вибори в США в 2016 році. Про це йдеться в чернетці звіту генерального інспектора Міністерства юстиції, повідомляє CNN. За даними телеканалу, документ стосується схваленого судом стеження за колишнім радником виборчого штабу Дональда Трампа.

Ім’я людини, яка могла це зробити виправлення, не розкривається. Відомо, що ця особа не є високопоставленим співробітником ФБР. Джерела The Washington Post вважають, що він міг працювати під керівництвом Пітера Строка, колишнього заступника помічника директора ФБР. Ймовірний підроблення може свідчити про порушення з боку ФБР при розслідуванні.

CNN відзначає, що інформація про зміни в документі увійде в звіт генерального інспектора Міністерства юстиції США Майкла Горовіца. Він займається аналізом «російського розслідування», проведеного ФБР. Публікація документа очікується 9 грудня.

Про те, чи вплинули можливі виправлення на перебіг розслідування, не повідомляється.

У березні 2019 роки команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила роботу над доповіддю про втручання Росії в президентські вибори 2016 року в США. Дворічне розслідування довело спроби Москви вплинути на американський виборчий процес, але достатніх доказів зв’язків між передвиборчим штабом Дональда Трампа і Кремлем слідчі не знайшли. При цьому Мюллер не дійшов однозначного висновку, чи намагався Трамп перешкоджати правосуддю. Москва свою причетність до виборів в інших державах відкидає.