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Дональд Трамп, Рон ДеСантіс, Ніккі Гейлі: заяви кандидатів-республіканців на посаду президента США про Україну

Колишня губернаторка штату Південна Кароліна і посол США в ООН Ніккі Гейлі і 45-й президент США Дональд Трамп (фото від 2018 року), суперники на праймериз – політичній боротьбі за право бути висунутому від Республіканської партії на участь у президентських виборах-2024

У США тривають праймеріз – попередні вибори або виборча кампанія представників партій на право брати участь у призначених на листопад 2024 року президентських виборах. Аж сім представників Республіканської партії уже пробують свої сили, конкуруючи з Дональдом Трампом. Російська служба Голосу Америки зібрала тези, які озвучують учасники республіканських праймеріз про російсько-українську війну.

Кандидатка у президенти від Республіканської партії, колишня постійна представник США в ООН Ніккі Гейлі, 4 червня розкритикувала 45-го президента США Дональда Трампа та губернатора Флориди Рона ДеСантіса – своїх суперників на республіканських праймериз – за їх відмову прямо відповідати на запитання про те, чи хочуть вони перемоги України у війні із Росією.

Виступаючи на нещодавній зустрічі з виборцями, яка транслювалася в ефірі CNN, Дональд Трамп, фаворит на висування у президенти від республіканців, заявив, що хоче припинення військових дій, додавши, що він може зробити так, щоб Україна та Росія підписали мирну угоду.

Губернатор Флориди ДеСантіс, найближчий суперник Трампа у боротьбі за висування від республіканців, нещодавно заявив, що підтримує припинення війни і сподівається, що бойові дії закінчаться до того часу, коли наступний президент присягне в січні 2025 року.

Перемога України – на користь нашої національної безпеки
Ніккі Гейлі

Гейлі, єдина жінка у гонці за висування від республіканців, розкритикувала ДеСантіса за його слова про те, що війна в Україні є «територіальною суперечкою». Цей коментар викликав хвилю критики на адресу губернатора Флориди, який пізніше відмовився від своїх слів.

Рон ДеСантіс
Рон ДеСантіс

Гейлі заявила, що не можна називати російську агресію «територіальною суперечкою» чи закликати до нейтралітету Сполучених Штатів у цьому питанні. Вона сказала про це на зустрічі з виборцями в Айові, яка також транслювалася в ефірі телеканалу CNN.

«Перемога України – на користь нашої національної безпеки», – додала вона.

Ніккі Гейлі
Ніккі Гейлі

Виборці республіканців тяжіють до ізоляціонізму

Багато виборців, які підтримують республіканців, як вважають оглядачі, дотримуються ізоляціоністських поглядів, тобто вважають, що влада у США має концентруватися на вирішенні внутрішніх проблем, і не вважають підтримку України першочерговим питанням для майбутнього президента.

51-річна Гейлі, яка була губернаторкою Південної Кароліни, оголосила про свою участь у президентських праймеріз у лютому 2023 року, поповнивши великий список кандидатів на участь у виборах від своєї партії. Серед її конкурентів, окрім Трампа та ДеСантіса – колишній віце-президент Майк Пенс.

Майк Пенс
Майк Пенс
  • Дональд Трамп домінує серед потенційних республіканських виборців із підтримкою на рівні 49%.
  • Далі йде ДеСантіс, якого підтримують 19% республіканців.
  • Згідно з травневим соцопитуванням, проведеним агентством Ipsos на замовлення «Рейтер», за Гейлі поки що готові проголосувати лише 4% прихильників партії.

Гейлі та інші кандидати, що відстають від двох головних фаворитів, критикують ДеСантіса, сподіваючись, що він втратить свою популярність, і в цьому випадку вони зможуть виступити як альтернатива Трампу.

Не думаю, що ми маємо вітати диктаторів
Гейлі

Проте деякі кандидати також почали критикувати і самого Трампа, хоча рінаше не робили цього, побоюючись відштовхнути його затятих прихильників.

Гейлі в неділю також розкритикувала Трампа за те, що він минулого тижня привітав північнокорейського лідера Кім Чен Ина після того, як КНДР була обрана до виконавчої ради Всесвітньої організації охорони здоров'я. Трамп також хвалив північнокорейського лідера у минулому.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Ае спостерігають за запуском ракет. Фото з таким коментарем опубліковане Центральним новинним агентством Північної Кореї (KCNA) 20 березня 2023 року
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин і його дочка Кім Чжу Ае спостерігають за запуском ракет. Фото з таким коментарем опубліковане Центральним новинним агентством Північної Кореї (KCNA) 20 березня 2023 року

«Кім Чен Ин – це головоріз, – сказала Гейлі. – Я не думаю, що ми маємо вітати диктаторів».

ДеСантіс та Пенс також розкритикували Трампа за його привітання на адресу Кім Чен Ина.

Обидва кандидати 3-4 червня провели передвиборчі заходи в Айові, штаті, де наступного року відбудуться перші республіканські праймеріз серед кандидатів на участь у президентських виборах 2024 року.

Від демократичної партії свої кандидатури на початок червня 2023 року поки висунули троє кандидатів: чинний президент США Джо Байден, письменниця Меріенн Вільямсон, і еко-юрист і антивакцинатор Роберт Френсіс Кеннеді-молодший.

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