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США: Байден підписав закон, який допомагає уникнути дефолту

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден підписав закон, який дозволяє Сполученим Штатам уникнути першого в історії дефолту. Про це 3 червня повідомила агенція Reuters.

Обидві палати американського Конгресу ухвалили закон після того, як Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли угоди.

Міністерство фінансів попередило, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не ухвалить рішення до того часу.

Сенат 1 червня ухвалив закон, який призупиняє стелю державного боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів.

Закон до 1 січня 2025 року зупиняє дію встановленого іншими американськими законами ліміту федеральних запозичень.

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