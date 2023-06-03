США: Байден підписав закон, який допомагає уникнути дефолту

Президент США Джо Байден підписав закон, який дозволяє Сполученим Штатам уникнути першого в історії дефолту. Про це 3 червня повідомила агенція Reuters.

Обидві палати американського Конгресу ухвалили закон після того, як Байден і спікер Палати представників Кевін Маккарті досягли угоди.

Міністерство фінансів попередило, що не зможе оплатити всі свої рахунки 5 червня, якщо Конгрес не ухвалить рішення до того часу.

Сенат 1 червня ухвалив закон, який призупиняє стелю державного боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів.

Закон до 1 січня 2025 року зупиняє дію встановленого іншими американськими законами ліміту федеральних запозичень.