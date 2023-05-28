США: Байден і республіканці досягли угоди, аби уникнути дефолту

Білий дім та представники Республіканської партії в Конгресі США досягли принципової угоди щодо підвищення стелі державного боргу та бюджетних питань. Про це повідомили увечері 27 травня як речник Палати представників республіканець Кевін Маккарті, так і президент Джо Байден.

Конгрес має встигнути законодавчо оформити досягнуті угоди наступного тижня. Якби домовленості не було досягнуто, США загрожував би дефолт, що, за оцінками фахівців, могло б позначитися на всій світовій економіці.

Голова Казначейства США Джанет Єллен раніше попереджала, що гроші у федеральному казначействі можуть закінчитися до 5 червня.

За словами Байдена, йдеться про компроміс, за якого «не всі отримують те, що хочуть». При цьому президент визнав, що домовленості «завадять катастрофічному дефолту». Маккарті назвав досягнуту угоду «великою перемогою».

Республіканці, які контролюють Палату представників, в обмін на схвалення підвищення стелі держборгу наполягали на різкому скороченні бюджетних видатків. Як стверджують медіа з посиланням на джерела, учасники переговорів домовилися заморозити бюджетні витрати, не пов’язані з обороною, наступного року на рівні нинішнього, а 2025-го збільшити їх лише на 1%.

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Республіканці раніше вимагали скорочення бюджетних видатків, а також перегляду низки соціальних програм. За повідомленням видання Politico, цього не станеться.

Передбачається, що частина правих республіканців проголосує проти законопроєкту, проте його підтримають помірні демократи. Таким чином, буде забезпечено двопартійну більшість для його ухвалення в Палаті представників. Очікується, що голосування може відбутися 31 травня.