Росія втратила понад 210 тисяч військових від лютого 2022 року – Генштаб ЗСУ

Росія минулої доби втратила 410 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 210 350 осіб, повідомляє 5 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

танки – 3848 (+11 за минулу добу)

бойові броньовані машини – 7523 (+11)

артилерійські системи – 3567 (+12)

РСЗВ – 584 (+1)

засоби ППО – 349 (+5)

літаки – 313

гелікоптери – 298

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14)

крилаті ракети – 1136(+4)

кораблі/катери – 18

автомобільна техніка та автоцистерни – 6312 (+7)

спеціальна техніка – 484 (+5)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.