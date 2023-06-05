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Росія втратила понад 210 тисяч військових від лютого 2022 року – Генштаб ЗСУ

Москва також втратила понад 3800 танків та 7500 бойових броньованих машин. Фото ілюстративне

Росія минулої доби втратила 410 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 210 350 осіб, повідомляє 5 червня Генеральний штаб Збройних сил України.

У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:

  • танки – 3848 (+11 за минулу добу)
  • бойові броньовані машини – 7523 (+11)
  • артилерійські системи – 3567 (+12)
  • РСЗВ – 584 (+1)
  • засоби ППО – 349 (+5)
  • літаки – 313
  • гелікоптери – 298
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14)
  • крилаті ракети – 1136(+4)
  • кораблі/катери – 18
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6312 (+7)
  • спеціальна техніка – 484 (+5)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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