Росія втратила понад 210 тисяч військових від лютого 2022 року – Генштаб ЗСУ

Росія минулої доби втратила 410 своїх військових, загалом від початку повномасштабного вторгнення сягнули близько 210 350 осіб, повідомляє 5 червня Генеральний штаб Збройних сил України.
У Генштабі також навели дані про втрати російської техніки:
- танки – 3848 (+11 за минулу добу)
- бойові броньовані машини – 7523 (+11)
- артилерійські системи – 3567 (+12)
- РСЗВ – 584 (+1)
- засоби ППО – 349 (+5)
- літаки – 313
- гелікоптери – 298
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3189 (+14)
- крилаті ракети – 1136(+4)
- кораблі/катери – 18
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6312 (+7)
- спеціальна техніка – 484 (+5)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
1 травня Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі повідомив, що російські військові за останні п’ять місяців війни проти України у боях у районі Бахмуту та інших регіонах України зазнали втрат у 100 тисяч осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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