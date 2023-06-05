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Майк Пенс подав документи для участі у виборах президента США

Пенс представляє Республіканську партію, він змагатиметься з колишнім президентом Дональдом Трампом за висування кандидатом у президенти США від республіканців

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс подав до Федеральної виборчої комісії заяву про висування своєї кандидатури на посаду президента на виборах 2024 року.

Пенс представляє Республіканську партію, він змагатиметься з колишнім президентом Дональдом Трампом за висування кандидатом у президенти США від республіканців.

Як пише агентство Reuters із посиланням на неназвані джерела, 63-річний Майк Пенс має намір публічно оголосити про своє висування 7 червня під час виступу в штаті Айова.

Майк Пенс був віцепрезидентом США при Дональді Трампі, якого підтримував до заворушень у Капітолії 6 січня 2021 року – тоді прихильники Трампа штурмували будівлю Конгресу, намагаючись перешкодити підтвердженню результатів виборів.

У квітні Пенс дав свідчення в рамках кримінального розслідування ймовірних спроб Дональда Трампа скасувати результати виборів 2020 року.

Майбутній кандидат від республіканців на виборах у листопаді 2024 року змагатиметься з кандидатом від демократів, ймовірно, президентом Джо Байденом, який у квітні оголосив про намір знову балотуватися.

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