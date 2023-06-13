Трамп постане перед судом у Маямі

Колишній президент США Дональд Трамп 13 червня постане перед судом у місті Маямі. Кілька днів тому, 9 червня, федеральний суддя США оприлюднив висунуті Трампу 37 пунктів звинувачень у справі про незаконне зберігання секретних документів і змову з метою перешкодити правосуддю після того, як він залишив Білий дім у 2021 році. Про це повідомляють американські засоби інформації, зокрема, NPR.

Серед пунктів звинувачення – незаконне володіння даними, що належать до національної оборони. Федеральний прокурор заявив, що Трамп незаконно зберігав десятки одиниць секретних документів у різних місцях свого житла, включно з ванними та танцювальними кімнатами свого маєтку у Флориді. Як указано в обвинувальному висновку, Трамп відмовлявся повернути наявні в нього досьє співробітникам ФБР і Національного архіву.

Трамп постане перед судом удруге в статусі обвинуваченого в скоєнні кримінального злочину. Уперше це було у квітні у Нью-Йорку за звинуваченнями у фальсифікації службових документів щодо виплат за мовчання.

Слухання у справі Трампа, як оголосили юристи з його команди, розпочнуться у вівторок о 15:00 (час Східного узбережжя США, це 22:00 за Києвом). Однак ще до появи в суді йому доведеться пройти через штатні досудові процедури, включно з реєстрацією та обробкою особистих даних.