Журі присяжних висунуло Трампу кримінальні звинувачення

Журі присяжних 1 серпня висунуло колишньому президенту США Дональду Трампу кримінальні звинувачення. Вони повʼязані з небажанням Трампа визнати поразку на президентських виборах 2020 року, повідомляють американські ЗМІ.

Звинувачення висунуті в межах розслідування спеціального прокурора Міністерства юстиції США Джека Сміта.

Обвинувальний висновок містить звинувачення за чотирма статтями: «змова з метою обману Сполучених Штатів», «змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню», «перешкоджання і спроба перешкоджання офіційному розслідуванню», «змова проти прав громадян».

Як вважає слідство, Трамп вступив у змову, щоб не дозволити Конгресу підтвердити перемогу президента Джо Байдена.

Офіційні особи засвідчили, що Трамп чинив на них тиск, ґрунтуючись на хибних заявах про нібито широкомасштабні фальсифікації, допущені під час голосування. Прихильники Трампа штурмували Капітолій США 6 січня 2021 року. Вони намагалися перешкодити Конгресу підтвердити перемогу Байдена.

Трамп став першим колишнім президентом США, якому висунуті кримінальні звинувачення. Він сам вважає судове переслідування політично вмотивованим «полюванням на відьом».

Очікується, що 3 серпня Дональд Трамп постане перед федеральним судом.