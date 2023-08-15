США: проти Трампа висунули кримінальні звинувачення у штаті Джорджія

Окружна прокуратора округу Фултон в американському штаті Джорджія 14 серпня висунула кримінальні звинувачення про колишнього президента США Дональда Трампа у спробі незаконно змінити результати президентських виборів 2020 року в цьому окрузі, який включає одне з найбільших міст США Атланту.

Прокуратура також висунула звинувачення ще 18 особам, у тому числі Марку Медовзу, колишньому керівнику апарату Трампа, а також адвокатам Руді Джуліані та Джону Істмену.

Це – четверта кримінальна справа проти колишнього президента, а нині провідного кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа.

Манхеттенська прокуратура звинувачує його у незаконній витраті коштів, зібраних на президентську кампанію. Федеральна прокуратура висунула йому звинувачення у справах про незаконне поводження з секретними документами і спробу фальсифікації результатів виборів.

Як зазначають спостерігачі, звинувачення, висунуті Дональду Трампу в Джорджії, мають важливу відмінність від федеральних звинувачень. Якщо його буде визнано винним федеральним судом у разі перемоги на президентських виборах Дональд Трамп, теоретично зможе помилувати себе президентським указом. Щодо рішень суду в Джорджії – він не має таких повноважень.

Трамп звинувачення проти себе відкидає, називаючи їх політичними.