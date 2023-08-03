Трамп не визнав себе винним у змові для зміни результатів виборів

Колишній президент США Дональд Трамп 3 серпня не визнав провину у звинуваченнях у змові з метою скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Він виступив із заявою перед федеральним суддею в будівлі суду у Вашингтоні, неподалік від Капітолію США, який його прихильники штурмували, намагаючись перешкодити Конгресу затвердити результати виборів.

Після засідання Трампа відпустили. Прокурори заявили, що не домагаються його взяття під варту до початку судового процесу. Однак від Трампа зажадали, щоб він не розголошував факти у справі і був готовий з’явитися до Федерального суду округу Колумбія для надання свідчень.

Це вже третя кримінальна справа, порушена проти Трампа цього року, у ній його спробують притягнути до відповідальності за намагання утримати владу протягом двох місяців між виборами і нападом на Капітолій.

В обвинувальному акті розповідається про те, як Трамп і його союзники-республіканці неодноразово брехали про результати виборів і чинили тиск на віцепрезидента Майка Пенса та виборчих чиновників штату, щоб вони вжили заходів, які б допомогли йому залишитися на посаді.

Колишній президент був єдиною особою, якій висунули звинувачення в обвинувальному акті, хоча прокурори говорили про шістьох неназваних співучасників, з якими, за їхніми словами, він вступив у змову.

Трамп заявив, що не зробив нічого поганого, і звинуватив спеціального прокурора Джека Сміта в спробі перешкодити його шансам повернутися в Білий дім у 2024 році.

Сміт висунув Трампу звинувачення за чотирма пунктами, найбільш серйозне – передбачає максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі.

Раніше Трампу висунули звинувачення у двох інших справах: про незаконне зберігання секретних документів і фальсифікацію звітності для приховування грошових виплат порнозірці за її мовчання. Він не визнав себе винним в обох цих справах. Дати розгляду справ призначені на наступний рік.