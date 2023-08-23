Литва наступного місяця передасть Україні додаткові пускові установки NASAMS – Науседа

Литва наступного місяця передасть Україні додаткові пускові установки зенітно-ракетного комплексу NASAMS. Це станеться наступного місяця. Про це повідомив литовський президент Гітанас Науседа, який перебуває з візитом в Україні.

«Сьогодні в Києві я сказав своєму дорогому другу президенту Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Литва наступного місяця поставить Україні пускові установки NASAMS», – написав він в своєму твіттері.

За його словами, Вільнюс продовжуватиме надавати Україні політичну, військову та фінансову підтримку і буде стояти з Україною до остаточної перемоги.

У червні Литва придбала дві пускові установки NASAMS і повідомила про намір передати їх Україні для захисту неба.

Перші дві установки NASAMS Україна отримала від США восени минулого року. У липні цього року Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,3 мільярда доларів, в рамках цього пакету нададуть чотири національні системи NASAMS і боєприпаси до них.

У березні також повідомлялося, що Норвегія надасть Україні дві комплектні бойові установки NASAMS у співпраці зі США.