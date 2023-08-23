Зеленський обговорив із президентом Литви ситуацію на фронті та потреби ЗСУ

У середу, 23 серпня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм литовським колегою Гітанасом Науседою, який прибув з візитом до Києва.

«Дякую за активну участь у реалізації цілей міжнародної Кримської платформи та його особистий внесок у всебічну допомогу Україні з боку Литви», – написав Зеленський за підсумками перемовин.

За словами українського лідера, сторони обговорили ситуацію на полі бою та «нагальні потреби» українських військових – «першочергово важлива військово-технічна допомога, включно з навчанням і реабілітацією представників сил оборони».

Також президенти розглянули співпрацю з питань продовольчої безпеки, «особливу увагу» приділили розбудові альтернативних шляхів як маршрутів Чорноморської зернової ініціативи, зазначив Зеленський.

«Цінуємо приєднання Литви до спільної декларації «Групи семи» про підтримку України та готовність до плідної взаємодії для реалізації української формули миру й проведення Глобального саміту миру», 0 наголосив глава держави.

Зеленський також подякував Науседі, Литві та всьому литовському народу за «вагому підтримку нашої держави».

«Історична єдність наших народів наближає мир для всієї Європи!», – зазначив президент.

Днями Литва повідомила про плани закрити два пункти перетину кордону з Білоруссю. Таке рішення ухвалили внаслідок прибуття до Білорусі найманців російської приватної військової компанії «Вагнер».

Латвія та Польщі також вживають заходів для зміцнення кордону з Білоруссю. Прикордонна служба Латвії оголосила про перехід на посилений режим. Польща для зміцнення кордону з Білоруссю будує додаткові захисні споруди та збільшує військову присутність.