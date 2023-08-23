Вісім кандидатів у президенти від Республіканської партії проведуть перші дебати. Без Трампа

У США вісім кандидатів у президенти від Республіканської партії вперше зустрінуться на дебатах 23 серпня.

Колишній президент Дональд Трамп заявив нещодавно, що не братиме участі в дебатах.

За словами Трампа, він настільки випереджає своїх суперників в опитуваннях, що лише допоміг би опонентам, з’явившись.

У неділю опитування CBS показало, що йому віддають перевагу 62 відсотки виборців-республіканців.

Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів з 2017 до 2021 року, програвши в 2020-му вибори конкуренту від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп уже оголосив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах у листопаді 2024 року.

Нині проти нього є принаймні чотири судові позови, включно з кримінальними справами. Щоб знову протистояти Байдену, Трамп має спершу перемогти в праймеріз проти своїх конкурентів-республіканців. Наразі він має впевнену перевагу в республіканських опитуваннях.