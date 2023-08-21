Трамп заявив, що не братиме участі в дебатах республіканців

Колишній президент США Дональд Трамп 20 серпня заявив, що пропустить майбутні передвиборчі дебати Республіканської партії.

Трамп послався на свою велику перевагу в опитуваннях громадської думки як доказ того, що він уже добре відомий і подобається виборцям перед голосуванням 2024 року.

Трамп протягом кількох місяців припускав, що, швидше за все, пропустить перші дебати в Мілуокі, штат Вісконсін, 23 серпня, стверджуючи, що немає сенсу давати його конкурентам-республіканцям шанс атакувати його, враховуючи його значну перевагу в національних опитуваннях.

У неділю опитування CBS показало, що йому віддають перевагу 62 відсотки виборців-республіканців.

Дональд Трамп був президентом Сполучених Штатів з 2017 до 2021 року, програвши в 2020-му вибори конкуренту від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп уже оголосив, що балотуватиметься на наступних президентських виборах у листопаді 2024 року.

Нині проти нього є принаймні чотири судові позови, включно з кримінальними справами. Щоб знову протистояти Байдену, Трамп має спершу перемогти в праймеріз проти своїх конкурентів-республіканців. Наразі він має впевнену перевагу в республіканських опитуваннях.