Російський гелікоптер Мі-8 здався Україні? Деталі від Буданова. Фронт, Крим, Роботине | Свобода Live

Спецоперація із російським гелікоптером Мі-8

У ГУР підтверджують спецоперацію із російським гелікоптером Мі-8. Раніше українські медіа оприлюднили інформацію, нібито ГУР заманили в Україну пілота гелікоптера. За їхніми даними, пілот із Росії приземлився у Харківській області. Спецоперація тривала більше 6 місяців.

В ексклюзивному інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Крим Реалії керівник ГУР Кирило Буданов назвав цю операцію однією з найкращих проведених ГУР за всю історію України і розповів деталі.

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