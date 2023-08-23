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У ГУР пояснили, який вплив мають інциденти з дронами на території Росії

Пошкодження через удар дрона в будівлі комплексу Москва-Сіті, 23 серпня 2023 року

У Головному управлінні розвідки Міноборони України пояснили, який вплив мають інциденти з безпілотниками на території Росії.

«Ці події мають багатоплановий характер і впливають одразу на декілька процесів. Це, окрім безпосередньо цілей і військових результатів операцій, це і громадські настрої, інформаційний ефект, позиції рашистів на міжнародному ринку озброєнь і багато інших чинників, в тому числі авторитет Путіна перед його ймовірними союзниками або державами, які підтримують ще з ним контакти. Наскільки серйозно можна ставитися до диктатора, який навіть в столиці не може контролювати ситуацію і захистити небо власної столиці. Далі буде, все в динаміці. Українські Сили безпеки і оборони працюють, працює ГУР», – сказав представник ГУР Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, ці «шляхетні невідомі літаючі об’єкти спрямовуються виключно на ті об’єкти і установи, які безпосередньо залучені до геноцидної війни сучасної Росії проти України».

Міністерство оборони Росії і мер Москви Сергій Собянін заявили, що в ніч на 23 серпня російську столицю атакували три безпілотні літальні апарати літакового типу. Останні кілька днів столиця РФ щодня зазначає атак дронів.

На території Росії почастішали інциденти з безпілотниками, зокрема в Москві та Московській області.

Атаки безпілотників на Москву: інтерактивна мапа

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