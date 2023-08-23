Влада РФ заявила про атаку трьох безпілотників по Москві

Міністерство оборони Росії і мер Москви Сергій Собянін заявили, що в ніч на 23 серпня російську столицю атакували три безпілотні літальні апарати літакового типу.

За повідомленням Міноборони РФ, політ «був припинений силами ППО»

«Два з атакуючих столицю БПЛА знищено засобами ППО в повітрі над територією Можайського і Хімкінського районів Московської області. Третій БПЛА був пригнічений засобами радіоелектронної боротьби і, втративши управління, зіткнувся з будівлею комплексу Москва-Сіті», – йдеться в заяві.

Собянін додав, що дрон влучив у будівлю, яку ще будують, і від цього «вибито кілька вікон у двох сусідніх п'ятиповерхівках». За словами мера Москви, постраждалих немає.

Міноборони РФ звинуватило в ударі українську владу, яка ситуацію не коментувала.

Російські телеграм-канали публікують відео наслідків падіння дрона.

За даними ЗМІ Росії, московські аеропорти вночі припиняли прийом і відправлення літаків.

Останнім часом дрони регулярно атакують російські території, зокрема Москву і Московську область. Востаннє повідомлення про це надходили 21 серпня.