Міноборони Росії заявило про два збиті під Москвою безпілотники

Міністерство оборони Росії заявило, що Московська область вранці 21 серпня була двічі атакована безпілотниками. Російське відомство стверджує, що їх збили, і що постраждалих немає.

За даними російських ЗМІ, над Москвою припиняли рух літаків.

Зокрема, державне агентство «РИА Новости» повідомило, що в аеропорту «Внуково» знову «запроваджені обмеження», частина рейсів перенаправлена до інших аеропортів. «Домодєдово» обмежив виліт і приліт рейсів, повідомило російське державне агентство ТАСС.

Перевірити достовірність цієї інформації за допомогою незалежних джерел поки неможливо.

У Міноборони Росії звинуватили в атаці Україну. Українські військові поки що інцидент не коментували.

Останнім часом дрони регулярно атакують російські території, зокрема Москву.