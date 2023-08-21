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Міноборони Росії заявило про два збиті під Москвою безпілотники

У Міноборони Росії звинуватили в атаці Україну. Українські військові поки що інцидент не коментували (фото ілюстративне)

Міністерство оборони Росії заявило, що Московська область вранці 21 серпня була двічі атакована безпілотниками. Російське відомство стверджує, що їх збили, і що постраждалих немає.

За даними російських ЗМІ, над Москвою припиняли рух літаків.

Зокрема, державне агентство «РИА Новости» повідомило, що в аеропорту «Внуково» знову «запроваджені обмеження», частина рейсів перенаправлена до інших аеропортів. «Домодєдово» обмежив виліт і приліт рейсів, повідомило російське державне агентство ТАСС.

Перевірити достовірність цієї інформації за допомогою незалежних джерел поки неможливо.

У Міноборони Росії звинуватили в атаці Україну. Українські військові поки що інцидент не коментували.

Останнім часом дрони регулярно атакують російські території, зокрема Москву.

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