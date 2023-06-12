Генштаб: втрати військових РФ у війні перевищили 216 тисяч осіб

Росія у повномасштабній війні проти України втратила близько 216 180 своїх військових, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 12 червня. Зокрема, за цими даними, 540 російських солдатів загинули минулої доби.

Крім того, у Генштабі повідомили про такі втрати техніки РФ:

танки ‒ 3931 (5 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 7636 (+5)

артилерійські системи – 3746 (+10)

РСЗВ – 601

засоби ППО ‒ 362

літаки – 314

гелікоптери – 299

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3307 (+7)

крилаті ракети ‒ 1183

кораблі /катери ‒ 18

автомобільна техніка й автоцистерни – 6471 (+10)

спеціальна техніка ‒ 510 (+1).

Раніше в ранковому зведенні Генштаб ЗСУ заявив, що протягом останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнали «значних втрат».

«Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів із важкими пораненнями. Госпіталь переповнений, та, через брак достатньої кількості медперсоналу, має великі показники смертності серед важкопоранених», – йдеться в повідомленні.

Днями журналісти російської служби Бі-Бі-Сі і видання «Медіазона» на підставі дослідження відкритих джерел встановили імена 25 218 російських військових, убитих на війні в Україні. Самі дослідники вказують, що реальна кількість втрат «безперечно вища, ніж встановлені нами цифри».

Вони вважають, що втрати російської сторони могли перевищити 50 тисяч осіб. «Безповоротні втрати Росії з урахуванням тих, хто вибув через поранення чи смерть, можуть становити щонайменше 225 тисяч осіб», – додали ЗМІ.

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.