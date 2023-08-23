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Зеленський відповів на запитання, чи будуть «служити всі»

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський 23 серпня розповів, чи будуть запроваджені заходи для збільшення кількості мобілізованих. На брифінгу за підсумками третього саміту Кримської платформи журналістка запитала главу держави, чи з огляду на контрнаступ і повʼязані з ним втрати буде прискорення мобілізації, чи будуть «служити всі».

«Скажу відверто: військові до мене із цим звернулися. Щоб дати можливість більше мобілізовувати», – відповів Зеленський, не навівши інших подробиць.

За його словами, наразі важливим є питання про органи, які здійснюють мобілізацію, та про те, яким чином вони це роблять. Відтак, на думку Зеленського, першочерговим є питання «наведення порядку» у військкоматах та військово-лікарських комісіях.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про продовження терміну проведення загальної мобілізації і дії воєнного стану в Україні, ухвалені Верховною Радою в липні.

У картках відповідних документів на сайті парламенту вказано, що вони були повернуті до Верховної Ради з підписом голови держави 17 серпня.

27 липня Верховна Рада продовжила термін проведення загальної мобілізації і дію воєнного стану в Україні ще на 90 днів, починаючи з 18 серпня.

Востаннє перед цим парламент продовжував термін дії воєнного стану і загальної мобілізації в Україні у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії у травні – на 90 днів, до 18 серпня.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Їхню дію кілька разів продовжували.

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