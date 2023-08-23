Розвідка Британії: пошкодження мостів додає труднощів логістичній мережі Росії на півдні

Російські сили мають додаткові труднощі з перевезенням боєприпасів і техніки на фронт через пошкодження мостів на межі між окупованим Кримом і материковою частиною України, заявляє розвідка Великої Британії.

«Станом на середину серпня 2023 року російські війська продовжували використовувати понтонні мости на пунктах пропуску «Чонгар» і «Генічеськ» на межі півдня України з окупованим Кримом. Обидва постійні мости зазнали пошкоджень від українських високоточних ударів на початку серпня 2023 року. Понтонні мости навряд чи зможуть повністю витримати потік важкої техніки, що перевозить боєприпаси і зброю на фронт», – йдеться в повідомленні.

У розвідці додали, що через це російські сили частково покладаються на довгий маршрут через Армянськ на півночі Криму. «Це додає додаткових труднощів логістичній мережі Росії на півдні», – зауважили в розвідці Британії.

Збройні сили України ввечері 6 серпня підтвердили, що близько 15:00 завдали ракетного удару по Чонгарському і Генічеському мостах, які з’єднують окупований Крим із материковою Україною.

Раніше повідомлення про ураження двох мостів на межі Херсонської області з Кримом з’явилися з посиланням на представників російської окупаційної влади двох регіонів.

Попереднього разу Чонгарський автомобільний міст, який використовується для доставки боєприпасів і палива з окупованого Криму російському угрупованню на південному сході України, обстріляли 22 червня.

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