У Криму заявили про відновлення руху Чонгарським мостом. Окупаційна влада просить не поширювати інформацію 

У окупованому Криму заявили про поновлення автомобільного руху на Чонгарському мості після ремонту. Про це, зокрема, висловився голова підконтрольної Росії Асоціації вантажних перевізників та експедиторів Криму Анатолій Цуркін, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Як казали. Рух відновлено у раніше обумовлений термін. КПП Джанкой знову у роботі», – зазначив він.

Водночас, радник російського голови Криму Олег Крючков заявив, що це «компетенція Мінтрансу Росії та профільних відомств» і закликав не поширювати інформацію від «блогерів і громадських працівників».

Збройні сили України ввечері 6 серпня підтвердили, що близько 15:00 завдали ракетного удару по Чонгарському і Генічеському мостах, які з’єднують окупований Крим із материковою Україною.

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Раніше повідомлення про ураження двох мостів на межі Херсонської області з Кримом з’явилися з посиланням на представників російської окупаційної влади двох регіонів.

Роботу пропускного пункту Чонгар, одного з трьох на межі Криму та Херсонської області, тимчасово припинено, повідомляє міністерство транспорту окупованого Криму. Пропускні пункти Армянськ та Перекоп працюють у штатному режимі.

Попереднього разу Чонгарський автомобільний міст, який використовується для доставки боєприпасів і палива з окупованого Криму російському угрупованню на південному сході України, обстріляли 22 червня.