«У Криму знову замайорів державний прапор». ГУР повідомило подробиці нічної операції і показало відео

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що в ніч на 24 серпня, День Незалежності України, в окупованому Криму пройшла спільна спецоперація ГУР за підтримки Військово-морських сил.

«Спецпідрозділи на плавзасобах висадились на берег в районі населених пунктів Оленівка і Маяк. Під час виконання завдання українські оборонці вступили в боєзіткнення з підрозділами окупанта. В результаті, противник зазнав втрат серед особового складу, знищено ворожу техніку. Також в українському Криму знову замайорів державний прапор», – йдеться в повідомленні.

У ГУР оприлюднили відео з операції і заявили, що «всі цілі й задачі виконано».

«По завершенні спецоперації українські оборонці без втрат залишили місце подій. Окупаційна адміністрація Криму не коментує події, попри масові звернення місцевих жителів. Єдине повідомлення стосується начебто «знищення боєприпасів за встановленим графіком». Українські Сили оборони і надалі надаватимуть окупантам допомогу в знищенні боєприпасів, техніки та живої сили», – заявили у ГУР.

Раніше про те, що близько 5-ої години ранку біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут в окупованому Криму відбувся бій за участю плавзасобів та авіації, проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомили джерела в українській розвідці.

Пізніше у коментарі Суспільному речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов повідомив, що в рамках спецоперації відбулася висадка особового складу на території півострова.

Російська сторона поки своїх коментарів не наводила.

Кримські пабліки повідомляли, що звуки вибухів чули місцеві жителі.

У Маяку розташована база 3-го радіотехнічного полку у складі радіотехнічних військ Повітряно-космічних сил РФ.

Також на Тарханкутському півострові розташований радіолокаційний вузол – РЛК «Небо-М» і РЛС «Каста-2Е2». По периметру підготовлено позиції для ППО.

Інформація про ці об’єкти є на інтерактивній мапі Крим.Реалії.