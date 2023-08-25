Генштаб повідомив про черговий ракетно-авіаційний удар РФ по Україні і 35 зіткнень на фронті

У ніч на 25 серпня Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Інформація щодо його наслідків «наразі уточнюється».

«Протягом минулої доби ворог завдав 7 ракетних і 47 авіаційних ударів, здійснив 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі й поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура», – йдеться в повідомленні.

У Генштабі наголосили, що ймовірність завдання ракетних і авіаційних ударів по всій території України «залишається високою».

За даними команудвання, на фронті протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

«Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби», – йдеться в повідомленні.

Напередодні заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ситуація на всіх східних напрямках є «напруженою та дуже динамічною».

За її словами, на Куп’янському напрямку війська РФ не припиняють спроб наступати – тривають бої, українські захисники «героїчно зупиняють противника і ламають усі його плани».



Маляр додала, що на Лиманському напрямку війська РФ безуспішно штурмують з метою витіснення ЗСУ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області, також зараз на цьому напрямку противник планує перегруповуватися й замінити війська.

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