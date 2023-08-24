«Напружена та дуже динамічна» – Міноборони про ситуацію на сході

Ситуація на всіх східних напрямках є напруженою та дуже динамічною, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.



За її словами, на Куп’янському напрямку війська РФ не припиняють спроб наступати – тривають бої, українські захисники «героїчно зупиняють противника і ламають усі його плани».



Маляр додає, що на Лиманському напрямку війська РФ безуспішно штурмують з метою витіснення ЗСУ в районах Серебрянського лісництва, Кремінної, Білогорівки Луганської області, також зараз на цьому напрямку противник планує перегруповуватись та замінити війська.

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«На Бахмутському напрямку теж тривають активні бої, ворог постійно атакує, використовуючи бронетехніку та авіацію. Його мета – будь-якою ціною зупинити наш наступ. Разом з тим ми поступово просуваємось навіть в умовах відчайдушного опору противника», – написала вона в телеграмі.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.