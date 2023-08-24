ЗСУ продовжують наступальну операцію на двох напрямках – Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



За даними штабу, мали успіх в напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.



На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Водночас, як повідомляють у Генштабі, противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

«Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки Луганської області та Веселого Донецької області. Важкі бої тривають», – йдеться у повідомленні.

Напередодні в американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що російські сили стурбовані нещодавнім українським просуванням на межі Донецької і Запорізької областей і на заході Запорізької області.

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Міноборони України 22 серпня підтвердило, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине.