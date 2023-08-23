ISW: війська РФ дедалі більше стурбовані українським просуванням на півдні

Російські сили стурбовані нещодавнім українським просуванням на межі Донецької і Запорізької областей і на заході Запорізької області, заявили в американському Інституті вивчення війни (ISW).

«Супутникові знімки за листопад 2022, грудень 2022 і серпень 2023 показують, що російські війська за останній місяць помітно прискорили розширення оборонних укріплень поблизу Червоноселівки (38 км на південний захід від Великої Новосілки і 27 км від нинішньої лінії фронту) в Запорізькій області», – йдеться в повідомленні.

Аналітики також цитують українського полковника Петра Черника, який заявив, що створені всі умови для того, щоб українські війська зайшли в Північне Приазов’я і «знесли» російські позиції на півдні України і в окупованому Криму, і що російські війська зміцнюють свої позиції на Перекопському перешийку (приблизно 160 км на північ від Севастополя) та будують три лінії оборони в цьому районі.

«Черник припустив, що російські війська не будували б додаткової оборони, якби були впевнені, що зможуть утримати свої позиції на Перекопському перешийку. Начальник Головного управління військової розвідки (ГУР) України генерал-майор Кирило Буданов заявив, що російські війська створили в Криму чотири невизначені «угруповання» в рамках підготовки до українського контрнаступу і зазначив, що такого раніше не було», – йдеться у звіті.

Будівництво додаткових оборонних укріплень у Запорізькій області та на Перекопському перешийку і створення чотирьох невизначених «угруповань» у Криму може свідчити про те, що російські війська «дедалі більше стурбовані останнім українським просуванням на південному фронті», наголосили в ISW.

За словами аналітиків, просування України в районі Роботиного наближає українські сили до початку операцій проти другої лінії оборони, «яка може бути відносно слабшою», ніж перша лінія російської оборони в цьому районі.

Напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине на Мелітопольському напрямку – після двох місяців запеклих боїв.

Перед цим аналітики американського Інституту вивчення війни заявляли, що українські війська досягли «значних тактичних успіхів» у Роботиному Запорізької області та на схід від нього 20–21 серпня.