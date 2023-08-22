ISW: українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області

Українські війська досягли значних тактичних успіхів у Роботиному Запорізької області та на схід нього 20-21 серпня, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 та 21 серпня, показують, що українські війська досягли центральної частини Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і прорвали частину російської оборони на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).

Раніше ISW оцінювало, що українські атаки на Роботине є тактично значущими, оскільки просування України в цьому районі може дозволити українським силам почати діяти повз найщільніші російські мінні поля.

Постійне просування України в районі Роботиного також, ймовірно, спрямоване на приниження російських сил, які доклали значних зусиль, ресурсів і персоналу для утримання позицій навколо Роботиного, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

Читайте також: Маляр: українські військові звільнили вже 43 кв. км довкола Бахмута

Напередодні Міноборони України повідомило про успіх українських військових в напрямку південно-східніше Роботине та південніше Мала Токмачка Запорізької області. Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у Роботиному зараз «триває планова бойова робота».