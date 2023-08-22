У Роботине зайшли після двох місяців запеклих боїв. У 47-й бригаді показали відео

Після двох місяців запеклих боїв воїни 47 окремої механізованої бригади прорвали російську багатоешелоновану лінію оборони і зайшли в село Роботине на Мелітопольському напрямку. Про це повідомляє на своїй сторінці в фейсбуці бригада.

«Два місяці запеклих боїв й бійці нашої бригади за підтримки інших підрозділів прорвали багатоешелоновану лінію оборони окупантів! Перше, що зробили військовослужбовці, – сповістили місцевих про необхідність терміново виїжджати, адже ворог цинічно продовжує стирати село з лиця землі», – йдеться у повідомленні.

Раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські війська з боєм увійшли в село Роботине, бійці організували евакуацію місцевих жителів на БМП «Бредлі».

Читайте також: Маляр: українські військові звільнили вже 43 кв. км довкола Бахмута

За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли «значних тактичних успіхів» у Роботиному Запорізької області та на схід від нього 20–21 серпня.

Напередодні Міноборони України повідомило про успіх українських військових південно-східніше від Роботиного і південніше від Малої Токмачки Запорізької області. Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у Роботиному зараз «триває планова бойова робота».