Офіційно: українські війська з боєм увійшли в село Роботине

Українські війська з боєм увійшли в село Роботине, організували еваукацію місцевих жителів, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі. Наші бійців виконують планову бойову роботу та знищують ворога. У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії», – написала вона у телеграмі.

Маляр додала, що тривають бої.

Раніше у Генштабі ЗСУ повідомили, що у напрямку Роботиного «мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби».

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За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), українські війська досягли «значних тактичних успіхів» у Роботиному Запорізької області та на схід від нього 20–21 серпня.

Напередодні Міноборони України повідомило про успіх українських військових південно-східніше від Роботиного і південніше від Малої Токмачки Запорізької області. Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у Роботиному зараз «триває планова бойова робота».