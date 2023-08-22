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Генштаб про наступ: біля Роботиного є успіх, у районі Кліщіївки – «важкі бої»

Український військовослужбовець веде вогонь по російських позиціях поблизу Бахмута, Донецька область, 5 липня 2023 року

Українські військові продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, повідомив 22 серпня Генеральний штаб Збройних сил України.

«У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше від міста Бахмут», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці.

За даними Генштабу, російські війська вели «безуспішні наступальні дії» в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області.

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«Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні й техніці, здійснює переміщення підрозділів і військ, активно застосовує резерви. Також Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському і Бахмутському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої», – йдеться в повідомленні.

Раніше про те, що українські війська досягли «значних тактичних успіхів» у Роботиному Запорізької області та на схід нього 20–21 серпня, повідомив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Напередодні Міноборони України повідомило про успіх українських військових південно-східніше від Роботиного і південніше від Малої Токмачки Запорізької області. Як заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, у Роботиному зараз «триває планова бойова робота».

Крім того, Маляр повідомила, що українські війська за минулий тиждень звільнили три квадратні кілометри території біля Бахмута на Донеччині, а загалом довкола міста звільнені 43 кв. км.

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