Звільнене Роботине: Росія відступає, а ЗСУ йдуть на Мелітополь?

ЗСУ звільнили Роботине: що це означає для просування на Півдні?

Збройні сили України з боями зайшли в село Роботине, що в Запорізькій області. За цей населений пункт важкі бої тривали третій місяць і саме тут влітку цього року почався український контрнаступ. Роботине розташоване на шляху Оріхів-Токмак. В останні дні так звані російські воєнкори почали писати про відступ сил РФ на цьому напрямку.

Що дає звільнення цього села Силам оборони України? Чи відкриває це шлях на Мелітополь та звільнення усього півдня?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Саміт БРІКС: Путін злякався арешту?

У ПАР стартував ювілейний 15-й саміт БРІКС. Лідери групи країн БРІКС – Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка зустрінуться у Йоганнесбурзі.

Президент РФ Володимир Путін на саміт не приїхав особисто, адже його б у такому разі там мали б арештувати відповідно до ордера Міжнародного кримінального суду. Видання Financial Times повідомляє, що Китай має намір закликати блок економік БРІКС стати повноцінним суперником G7, але не всі члени блоку із цим згодні. Яка ймовірність такого сценарію і на що це може вплинути?

Незаконний суд над Буткевичем: як звільнити правозахисника?

У Москві 22 серпня перший апеляційний суд загальної юрисдикції залишив у силі так званий вирок українському правозахиснику, журналісту та військовослужбовцю Максиму Буткевичу.

Контрольовані Росією так звані «суди» угруповань «ЛНР» та «ДНР» ще 10 березня цього року засудили Буткевича до 13 років колонії суворого режиму. Йому висунули сфальсифіковані звинувачення «жорстоке поводження з цивільними і замах на вбивство двох людей». Напередодні українські правозахисники вкотре зверталися до світової спільноти із закликом тиснути на Росію та ввести персональні санкції проти всіх, хто причетний до фабрикації справи проти Максима Буткевича.

Чи можливо обміняти Максима Буткевича?

Напруга між Україною і Ізраїлем. Що сталося?

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в коментарі місцевому радіо зазначив, що уряд України ухвалить остаточне рішення щодо призупинення безвізового режиму з державою Ізраїль у найближчі дні. Причиною такої ініціативи, за словами посла, стала ситуація на кордоні, коли різко збільшилася кількість депортацій українських біженців з Ізраїлю.

Що відбувається між Києвом та Єрусалимом?