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Україна створює «змішані медкомісії» для звільнення полонених захисників – ГУР

«Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов'язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності», – Андрій Юсов

Україна ініціювала створення змішаних медкомісій, що «допоможе проводити обмін полоненими з Росією», зазначив представник представник Головного управління розвідки Міноборони та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов.

«Україна оголошує про створення змішаних медичних комісій. Це допоможе звільняти українських полонених та допоможе ворогові повертати своїх полонених. Це третій випадок у світовій історії, коли запроваджуватиметься така ініціатива», – розповів Юсов.

За його словами, до медкомісій увійдуть троє лікарів: «один лікар від країни, яка утримує полонених, та двоє лікарів від нейтральних країн».

Юсов нагадав, що «до цього наша країна швидко повертала тяжко поранених окупантів».

«Україна є демократичною країною, яка дотримується міжнародного права. Ми зобов'язані забезпечити належне поводження з усіма військовополоненими, незалежно від їхньої національності», – додав він.

У понеділок, 7 серпня, Україна повернула з російського полону ще 22 військових, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу.

У червні президент Володимир Зеленський повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна повернула з полону 2526 українців.

Раніше очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Кирило Буданов оцінював, що близько 40% тих, кого Росія утримує в полоні – це цивільні люди, решта полонених – військові.

4 травня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що, за приблизними оцінками, Росія незаконно утримує понад 20 тисяч українських цивільних заручників. Це дані на підставі звернень родичів, чиїх близьких затримала російська сторона.

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