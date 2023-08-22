Суд у Росії залишив у силі «вирок» українському правозахиснику Буткевичу

Перший апеляційний суд загальної юрисдикції у столиці Росії Москві підтвердив «вирок» українському правозахиснику, координатору проєкту «Без кордонів» Максиму Буткевичу, якого контрольований Росією так званий «суд» угруповання «ЛНР» «засудив» до 13 років колонії. Про це повідомляє російське видання «Медіазона».

За повідомленням, у розгляді апеляції Буткевич брав участь по відеозв’язку із луганського СІЗО. Підтримати його, за даними «Медіазони», прийшли співробітники консульств Німеччини, Великої Британії та Франції, а також правозахисники «Меморіалу» Олег Орлов і Світлана Ганнушкіна.

У березні 2023 року Буткевича, а також ще двох громадян України: Віктора Похозея і Владислава Шеля засудив так званий «суд» на окупованій Росією частині Луганщини. Буткевич отримав 13 років колонії, Похозей – 8,5 років, Шель – 18,5 років колонії.

Як заявив Слідчий комітет Росії, усі троє українських громадян визнані винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів». Буткевичу також інкримінували «замах на вбивство двох осіб і умисне пошкодження чужого майна», а Шелю – «замах на вбивство за мотивами ідеологічної та національної ненависті».

Міністерство закордонних справ України тоді засудило і назвало «незаконним і нікчемним» це рішення.

«Фейковий судовий процес, зрежисований в Російській Федерації, мав на меті легалізувати чергову політичну розправу над українськими громадянами. Оголошені вироки є незаконними та нікчемними», – йдеться в заяві.

У МЗС закликали міжнародну спільноту «засудити судилище над Максимом Буткевичем та іншими двома громадянами, вимагати від РФ їхнього звільнення, так само як і інших українців, незаконно ув’язнених на тимчасово окупованих територіях та в Росії, а також вживати дієвих заходів задля протидії агресії Росії проти України».

Максим Буткевич, який також є співзасновником Громадського радіо, на початку березня минулого року розповів про рішення вступити до лав ЗСУ. У липні стало відомо, що він потрапив у полон до російських військових у районі населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області.

Буткевича впізнала його мати на відео з українськими військовополоненими, яке у червні опублікувало російське держагентство «РИА Новости». Вона повідомила, що з моменту публікації відео син із нею не зв’язувався.

Максим Буткевич – український правозахисник та журналіст, що спеціалізується на захисті прав біженців. Він виступав за зміну міграційних правил для репресованих білорусів, які після 2020 року втекли з Білорусі до України.