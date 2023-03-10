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Полоненого українського правозахисника Максима Буткевича так звана «ЛНР» засудила до 13 років колонії

Українська сторона наразі не коментувала ці «вирок» (на фото Максим Буткевич)

Контрольовані РФ так звані «суди» угруповань «ЛНР» та «ДНР» засудили до 13 років колонії суворого режиму українського правозахисника, координатора проєкту «Без кордонів» Максима Буткевича. Терміни отримали ще двоє громадян України: Віктору Похозею дали 8,5 років колонії, Владиславу Шелю – 18,5 років колонії.

Як повідомляє Слідчий комітет РФ, усі вони визнані винними «у жорстокому поводженні з цивільним населенням та застосуванні у збройному конфлікті заборонених методів». Буткевичу також інкримінували «замах на вбивство двох осіб і умисне пошкодження чужого майна», а Шелю – «замах на вбивство за мотивами ідеологічної та національної ненависті».

Слідство стверджує, що Максим Буткевич з 20 березня минулого року проходив військову службу у батальйоні «Берлінго» ЗСУ на посаді командира взводу. 4 червня 2022 року в Сєвєродонецьку він нібито «здійснив постріл із протитанкового гранатомета по під’їзду житлового будинку. В результаті двоє цивільних осіб отримали тілесні ушкодження, також було знищено майно». У повідомленні СК Росії йдеться, що Буткевич, як і інші двоє засуджених, буцімто визнали провину.

Українська сторона наразі не коментувала ці «вироки».

Максим Буткевич також є співзасновником Громадського радіо. На початку березня минулого року він розповів про рішення вступити до лав ЗСУ. У липні стало відомо, що він потрапив у полон до російських військових у районі населених пунктів Золоте та Гірське Луганської області.

Буткевича впізнала його матір на відео з українськими військовополоненими, яке у червні опублікувало російське держагентство «РИА Новости». Вона повідомила, що з моменту публікації відео син із нею не зв’язувався.

Максим Буткевич – український правозахисник та журналіст, що спеціалізується на захисті прав біженців. Він виступав за зміну міграційних правил для репресованих білорусів, які після 2020 року втекли з Білорусі до України.

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