Міжнародний суд призначив на вересень розгляд заперечень Росії у справі, поданій Україною

Міжнародний суд ООН розглядатиме заперечення Росії щодо його юрисдикції у справі про геноцид, поданій Україною, на слуханнях, які розпочнуться 18 вересня, повідомила 22 серпня пресслужба суду.

Розгляд триватиме до 27 вересня.

Україна подала позов невдовзі після початку повномасштабної війни Росії, вказавши, що заявлене Москвою виправдання вторгнення – що вона діяла нібито, щоб запобігти геноциду на сході України – було необґрунтованим.

Згодом судді Міжнародного суду зобов’язали Росію негайно зупинити бойові дії, поки вони розглядають суть позову України.

Кремль відхилив це рішення.

Наступним кроком у справі буде розгляд заперечення проти юрисдикції суду.

Міжнародний суд, що базується в Гаазі, розглядає правові скарги, подані державами щодо ймовірних порушень міжнародного права. Це найвища судова установа ООН.