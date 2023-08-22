Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Міжнародний суд призначив на вересень розгляд заперечень Росії у справі, поданій Україною

Розгляд триватиме з 18 до 27 вересня

Міжнародний суд ООН розглядатиме заперечення Росії щодо його юрисдикції у справі про геноцид, поданій Україною, на слуханнях, які розпочнуться 18 вересня, повідомила 22 серпня пресслужба суду.

Розгляд триватиме до 27 вересня.

Україна подала позов невдовзі після початку повномасштабної війни Росії, вказавши, що заявлене Москвою виправдання вторгнення – що вона діяла нібито, щоб запобігти геноциду на сході України – було необґрунтованим.

Згодом судді Міжнародного суду зобов’язали Росію негайно зупинити бойові дії, поки вони розглядають суть позову України.

Кремль відхилив це рішення.

Наступним кроком у справі буде розгляд заперечення проти юрисдикції суду.

Міжнародний суд, що базується в Гаазі, розглядає правові скарги, подані державами щодо ймовірних порушень міжнародного права. Це найвища судова установа ООН.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG