Суд ООН: Росія подала заперечення в справі щодо геноциду, поданій Україною

Москва подала попереднє заперечення у справі, в якій Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.

Найвищий суд ООН повідомив у твітері, що отримав заяву, зміст якої не оприлюднюють, 3 жовтня.

У листі до суду на початку цього року Москва стверджувала, що суд – найвищий суд ООН для вирішення спорів між державами – не має юрисдикції, оскільки Конвенція про геноцид не регулює застосування сили між державами.

Сторони можуть подати попередні заперечення до суду, якщо вони вважають, що він не має юрисдикції.

Україна подала позов невдовзі після початку повномасштабної війни Росії, вказавши, що заявлене Москвою виправдання вторгнення – що вона діяла нібито, щоб запобігти геноциду на сході України – було необґрунтованим.

Згодом судді Міжнародного суду зобов’язали Росію негайно зупинити бойові дії, поки вони розглядають суть позову України.

Кремль відхилив це рішення.

Наступним кроком у справі буде розгляд заперечення проти юрисдикції суду. Дата наразі не встановлена.

Міжнародний суд, що базується в Гаазі, розглядає правові скарги, подані державами щодо ймовірних порушень міжнародного права. Це найвища судова установа ООН.