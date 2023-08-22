«Росія переписує історію та мілітаризує освіту». Чого навчатимуть українських дітей на окупованих територіях

«Сталін виступає як свого часу, ще за Владислава Суркова, коли він у Росії був куратором внутрішньої політики, у підручнику, що з'явився тоді, була перша спроба рухатися в цей бік – Сталін був названий «ефективним менеджером». Відповідно, тут так само всі дії Сталіна так чи інакше виправдовуються з точки зору ефективності, державної необхідності. Взагалі концепція підручника саме тому й людожерська, оскільки на чолі залишено так звану державну необхідність, якою виправдовуються будь-які злочини», – зауважив Преображенський.

Значна увага у підручнику приділяється широкомасштабному вторгненню Росії в Україну, яку називають «спеціальною військовою операцією» (СВО). Як каже політолог, Україна названа державою, в якій «переміг нацистський режим», а результатом цього нібито стала СВО.

«Причому Росія намагалася домовитися до цього із Заходом та Україною. Але Україна не стала дотримуватись жодних досягнутих так званих «мінських угод». У результаті захисту населення України Росії, довелося нібито проводити спеціальну військову операцію. А тимчасово окуповані території та проведені на них псевдореферендуми звісно названі територіями Росії, що увійшли до її складу за результатами волевиявлення громадян, які там проживають», – додав Преображенський.

Російські наративи для дітей Маріуполя

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко зазначив, що нові російські підручники з історії вже є у російських школах окупованого міста. За його словами, це ціла низка підручників, окремих занять і матеріалів, які з’являються в тому числі для позакласного вивчення – «розговоры о важном», де висвітлюється ситуація щодо війни між Україною і Росією.

«Зрозуміло, що у підручниках для більш дорослих дітей містяться всі ці наративи, які ми чуємо про «неіснуючу Україну», яку вигадав Ленін свого часу, про те, що «причиною війни стали події на Майдані», що «ніякого розстрілу Небесної сотні не було», що «Крим захотів сам доєднатися до РФ». Так само йде мова про окупацію Донбасу, як не про окупацію», – розповів він «Новинам Приазовʼя».

Є школи, які вони відремонтували, є одна школа, яку вони побудували, але що з того відкриється, подивимось

За словами Андрющенка, російська влада очікує, що в Маріуполі 14 тисяч дітей розпочнуть навчання у школах за російською програмою. З них 11,5 тис. – це українські діти, які досі залишаються в місті, додав радник мера.

«11,5 тисяч дітей це багато для окупованого міста, але це насправді не так багато. Якщо це поділити на кількість шкіл і на стандартні українські класи по 25-30 дітей, ви зрозумієте, що фактично це 3-4 школи на колись півмільйонне місто, де було понад 60 шкіл. Щодо шкіл, вони самі там називають різну кількість шкіл (в яких розпочнеться навчання – ред.). Є школи, які вони відремонтували, є одна школа, яку вони побудували, але що з того відкриється, подивимось», – сказав Андрющенко.

«Діти як обʼєкт пропаганди»

Приходить ФСБ і каже: «Ще раз і ви не побачите дитину свою».

Радник мера Маріуполя вважає, що російська влада використовує дітей, як об'єкт пропаганди.

«Приходить дитина на урок і їй кажуть: «Крим завжди був російський». Вона приходить додому, каже: «Крим завжди був російським». Батьки кажуть: «Та ну, трохи не так». І кажуть як воно було. Дитина повертається до школи і каже, умовно там:

«Не знаю, Марʼя Іванівна, я не згоден, мої батьки сказали, що було отак». До батьків потім приходить ФСБ і каже: «Ще раз і ви не побачите дитину свою». І батьки закрили рота. І уявіть собі звідки все іде. Все йде не зі школи і не від вчителів до певного віку. Все йде з родини. Приходить потім дитина зі школи додому, каже: «Крим же завжди був російський». І що кажуть батьки після попередження? В кращому випадку, мовчать. Що вважає дитина? Так і було».

Андрющенко вважає, що російська влада свідомо використовує школи в рамках довгострокової політики зміни світогляду у дітей. За його словами, в Маріуполі будуть навчатися в рамках загальної російської програми, яка буде підсилюватися обов’язковим проведенням певних спеціальних позакласних занять.

Нова Каховка без російських шкіл?

Директорка Новокаховського ліцею №2 Оксана Якубова розповіла «Новинам Приазовʼя», що станом на зараз у Новій Каховці російська влада не змогла відкрити російські навчальні заклади.

«Нам вдалося в нашому місті вже на підконтрольній Україні території віддалено, але відкрити 12 новокаховських шкіл, які відпрацювали той навчальний рік, а зараз готуються до нового. І треба сказати, що в складі учнів наших новокаховських шкіл є діти, які зараз знаходяться на підконтрольній владі України території, які за кордоном, а також ті, хто ще залишається на окупованій території», – сказала вона.

За словами директорки, «російська пропагандистська машина працює достатньо потужно». Російські військові використовують ті ж самі сценарії щодо знищення української ідентичності, які були й в період окупації Донецької та Луганської областей, зазначає Якубова.

Діти, які залишилися на окупованих територіях, прекрасно розуміють те, що відбувається, хто прийшов на нашу землю, хто знищує наш народ

«Я думаю, що вплив звичайно буде негативний, але я впевнена в тому, що на сьогодні наше молоде покоління настільки патріотичне, що їм не заважає навіть окупація.

Я впевнена в тому, що навіть ті діти, які залишилися на окупованих територіях, прекрасно розуміють те, що відбувається, хто прийшов на нашу землю, хто знищує наш народ.

Серед молодого покоління ці підручники (російські підручники з історії – ред.) не будуть мати жодного впливу. Так, безумовно дуже хочеться пропагандистській машині спрацювати таким чином, щоб повторилися сценарії ОРДЛО. Але, я думаю, що цього не буде. Я впевнена в цьому», – додала освітянка.

«Мілітаризація освіти»

Кримський історик та політолог Андрій Іванець зазначає, що під час окупації Криму у 2014 році українська молодь не сприймала та протистояла окупації, тому стала перепоною для російської влади. Через це шкільні програми в кримських школах почали змінювати на російські, розповідає Іванець.

Розповідається дуже ідеологізовано про те, що відбувається в Україні

«Російська програма вона пропонує наративи, які виховують практично людину авторитарного типу, людину, яка має мислити не дуже критично, яка має сприймати імперську, і неоімперську, реваншистську ідеологію Росії, де Україна представляється як «фашистська», «нацистська» держава. Розповідається дуже ідеологізовано про те, що відбувається в Україні на останньому етапі нашої історії та нічого не розповідається про реальну історію України в попередні періоди. Тільки елементи, пов'язані з Росією, при чому ми бачимо, що за період війни з 2014 року взагалі прибрали згадки про Київ з російських підручників – термін Київська Русь», – зауважив він.

За словами історика, російська влада намагається мілітаризувати освіту та виховати громадян, які готові воювати проти України.

Наслідки для дітей в окупації

Іванець каже, що цілеспрямована політика РФ досягається не лише через історію, ще є такі предмети як «обществознание», географія, ОБЖ, які також використовують для створення негативного образу України.

Готуються кримські діти до війни проти України

«Спотворюється реальний перебіг історичних подій і імперські стереотипи. Готуються кримські діти до війни проти України, до служби в армії держави-окупанта, що є порушенням міжнародного права, що є злочином і взагалі така політика – це частина політики геноциду проти української нації», – зазначив історик.

Він додає, що у 2014 році була також запроваджена програма так званого патріотичного виховання кримчан, де ставилася мета виховувати загальноросійську ідентичність та виховувати зокрема у дітей бажання служити в російській армії. В цілому, за словами історика, російська окупація створює досить негативні наслідки для молоді, яка перебуває на захоплених територіях.

«Нещодавно я прочитав таку інформацію, що в одному з кримських міст дівчина їхала в маршрутному таксі, переписувалася українською. Молодий хлопець почав кричати, що вона шпигунка, її захопили й повезли у відділок поліції. Тобто ця мілітаризація свідомості, виховання ненависті до України, виховання відданості до держави-агресора, вона призводить до таких речей. Плюс кримських дітей примусово паспортизують, з 14 років видають російський паспорт, вони нікуди не можуть подітися. Українських дітей потім залучають до російської армії й кидають на війну проти своєї ж країни», – зазначив Іванець.