Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що війна може бути тривалою, і попередив про «болісні втрати».

«Зараз ми точно можемо дивитися вперед, точно на місяці, точно на роки. У нас було(на початку повномасштабного вторгнення - ред.) головне завдання – вижити, а тепер – перемогти. Це не просто звільнити всі наші землі, а зробити так, щоб ворог ніколи не замислювався повернутися з реваншем. У нас дуже сильний і підступний ворог. Війна може бути тривалою, бо це реальний марафон. На жаль, у нас ще будуть болісні втрати», – заявив він на Міжнародному ветеранському форумі.

Міністр також розповів, що, на його думку, нині є кроком до перемоги.

«Щоб здолати росіян і не перекладати цю проблему на наступні покоління, ми повинні усвідомити, що головне для перемоги. Минулого року, щоб вистояти, потрібна була зброя, зараз і на майбутнє крок до перемоги полягає у тому, що будуть відчувати люди. Бо від того, що відчувають люди, залежить наша головна перевага на довгій дистанцій – це єдність та готовність битися», – додав міністр.