Резніков: в Україні нині близько мільйона людей є учасниками бойових дій

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні нині близько мільйона людей є учасниками бойових дій.

«За 9,5 років цієї війни в нас уже близько мільйона учасників бойових дій. Ми знаємо точно їхні поточні проблеми і завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни. Наразі уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо», – сказав він на Міжнародному ветеранському форумі.



Міністр зазначив, що через певний час «у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани, тому підтримка ветеранів має дуже велике значення».

У липні минулого року Олексій Резніков казав, що на той момент понад мільйон людей «у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони».

Мінветеранів у вересні 2022 року повідомляло, що в Україні налічується майже 500 тисяч учасників бойових дій.