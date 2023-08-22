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Резніков: в Україні нині близько мільйона людей є учасниками бойових дій

Міністр зазначив, що через певний час «у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани, тому підтримка ветеранів має дуже велике значення».

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в Україні нині близько мільйона людей є учасниками бойових дій.

«За 9,5 років цієї війни в нас уже близько мільйона учасників бойових дій. Ми знаємо точно їхні поточні проблеми і завдання: це отримання статусу УБД, ВЛК, компенсація за поранення тощо. Ми працюємо з усіх цих питань, і будуть зміни. Наразі уже швидко оцифровуються процеси, буде відчутно менше паперів, черг тощо», – сказав він на Міжнародному ветеранському форумі.

Міністр зазначив, що через певний час «у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани, тому підтримка ветеранів має дуже велике значення».

У липні минулого року Олексій Резніков казав, що на той момент понад мільйон людей «у формі забезпечують діяльність сектору безпеки й оборони».

Мінветеранів у вересні 2022 року повідомляло, що в Україні налічується майже 500 тисяч учасників бойових дій.

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