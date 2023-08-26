Російська влада заявляє про чергову атаку безпілотника на Москву

Близько 3-ї години ночі 26 серпня Москву намагався атакувати черговий безпілотник – про це заявили мер столиці Сергій Собянін та Міністерство оборони Росії.

За їхніми заявами, дрон збили засобами протиповітряної оборони над Істринським районом Підмосков’я, постраждалих та руйнувань немає.

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Московські аеропорти знову були закриті на виліт та прийом літаків. Понад двадцять рейсів було затримано, вісім скасовано.

Останнім часом, через півтора роки після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, Москва регулярно зазнає атак безпілотників.

Останнім часом дрони регулярно атакують російські території, зокрема Москву.