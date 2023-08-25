Сьома поспіль повітряна тривога оголошена в Україні (відбій)

У північних, центральних і східних областях України після 0:40 26 серпня оголосили повітряну тривогу. Влада закликає пройти в укриття. Це вже сьома приблизно з 16:00 попереднього дня тривога, попередні шість минули без наслідків.

«Загроза застосування балістичного озброєння – Сумська, Полтавська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Чернігівська, Черкаська області», – повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Небезпека також стосується Києва, а на Луганщині та в Криму тривога триває постійно.

Після 1:00 влада оголосила про відбій небезпеки.

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.