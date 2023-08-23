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Повітряні сили ЗСУ попереджають про загрозу застосування Росією балістики у низці регіонів

Раніше представники української розвідки заявляли, що на День Незалежності 24 серпня російські військові можуть вдатися до обстрілів території України (фото ілюстративне)

Повітряні сили Збройних сил України попередили вночі 24 серпня, що у низці регіонів армія РФ може вдатися до ракетних атак.

«Полтавська, Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Харківська області – загроза застосування балістичного озброєння», – йдеться в Telegram-повідомленні Повітряних сил.

У вказаних регіонах зараз триває повітряна тривога.

Раніше представники української розвідки заявляли, що на День Незалежності 24 серпня російські військові можуть вдатися до обстрілів території України. «Це може трапитись на день раніше або на день пізніше. Або тривати кілька днів і кілька хвиль», – казав заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

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