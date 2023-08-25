В Україні впʼяте за добу оголошена повітряна тривога

У всіх областях України після 22:20 оголосили повітряну тривогу. Влада закликає пройти в укриття. Це вже пʼята за сьогодні тривога, попередні чотири минули без наслідків.

«Черговий зліт МіГ-31К. Ракетна небезпека по всій території України», – повідомили в Повітряних силах ЗСУ. Винищувач МіГ-31К є носієм балістичних ракет «Кинджал».

Російські військові регулярно обстрілюють території України, які є в досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії та РСЗВ, – в тому числі і цивільні обʼєкти. Попри наявність доказів, Москва стверджує, що ціллю цих ударів є лише військова інфраструктура України.

20 серпня президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України понад шість тисяч ракет і три тисячі дронів. «Абсолютна більшість із них – по цивільних, а не військових об’єктах», – заявив Зеленський.