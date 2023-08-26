Розвідка Британії: Росія може посилити наступ на Куп’янсько-Лиманській осі в найближчі 2 місяці

На тлі контрнаступу України та тиску на російські війська біля Бахмута та на півдні, російські війська продовжують невеликі атаки в секторі Куп’янська та Лиману і досягли «обмеженого поступу». Про це йдеться в зведенні розвідки Великої Британії від 26 серпня.

«Оскільки Україна продовжує поступово завойовувати позиції на півдні, доктрина Росії передбачає, що вона спробує перехопити ініціативу, повернувшись до наступу на оперативному рівні», – вважають у відомстві.

За припущенням розвідки, одним із потенційних напрямків для такого російського наступу є сектор Куп’янська й Лиману.

«Існує реалістична можливість, що Росія збільшить інтенсивність своїх наступальних зусиль на напрямку Куп’янськ-Лиман протягом наступних двох місяців, ймовірно, з метою просування на захід до річки Оскіл і створення буферної зони навколо Луганської області», – йдеться у зведенні.

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Голова Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич заявив Радіо Свобода минулого тижня, що у всіх громадах Куп’янського району розробили маршрути на випадок необхідності евакуації людей в разі загрози окупації Куп’янська.

Обов’язкову евакуацію у Куп’янському районі оголосили 10 серпня. Зокрема, жителям 37 наближених до зони бойових дій населених пунктів пропонують виїхати до Харкова, а далі за бажанням – в інші області України.